В Астрахани из-за падения балкона погиб человек

Один мужчина погиб, другой попал в реанимацию после обрушения балкона в Астрахани. По сообщениям местных СМИ, незадолго до падения они подрались.
Как передает телеканал "360", региональный Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действиям управляющей компании, на балансе которой находится дом.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Я приехала в Москву за богатым
Как думаете, я дура?
Маленькая зарплата