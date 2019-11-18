Слышатся взрывы: складские помещения загорелись в Москве

Загорелись складские помещения на улице Маршала Прошлякова, 20, в Строгино. Там слышатся взрывы. На место происшествия выехали более 30 пожарных расчетов.
По данным телеканала "360", на складе хранится газовое оборудование. Пламя охватило 400 квадратных метров, огонь активно распространяется.
В ходе расследования выяснилось, что на территории расположен автосервис. Горят машины и оборудование. Взрываться начали кислородные и пропановые баллоны.
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