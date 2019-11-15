Потерявшуюся мать Носика нашли в Москве

Актриса Мария Стерникова была найдена в Москве. Об этом сообщила представитель сына артистки Кира Железняк. Другие подробности она привести отказалась.
Ранее PR-директор актера Александра Носика рассказала, что женщину, похожую на пропавшую Марию Стерникову, обнаружили в московской больнице. "По описаниям она похожа, но пока это неточно. Люди позвонили и сказали, что вроде похожа. Сейчас Носик выехал, чтобы лично убедиться", – приводит ее слова агентство "Москва".
Накануне СМИ сообщили о пропаже матери Александра Носика. Артистка вышла на прогулку с сиделкой вечером 14 ноября. В какой-то момент спутница отвлеклась, и Мария Стерникова ушла в неизвестном направлении. Отмечается, что актриса страдает от болезни Альцгеймера.
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