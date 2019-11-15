Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин

Следователям удалось установить личности умерших. Ими оказались 44-летняя солистка рок-группы "Маневры" Надира Садыкова и ее 67-летняя мать Рана.
Гниющие тела обнаружили в ванной. Дверь в квартиру была закрыта. Пока непонятно, что случилось с женщинами. Ведется расследование.
По данным полиции, последний раз Надира появлялась в социальной сети "ВКонтакте" 2 августа. Соседи утверждают, что видели мать и дочь в июле.
Выяснилось, что 70-летний дядя рок-исполнительницы ранее написал заявление о пропаже сестры. Пенсионер разговаривал с ней в апреле этого года.
Следователи полагают, что тела пролежали в помещении несколько месяцев. Говорить об этом с уверенностью нельзя за недостатком доказательств, пишет "Царьград".
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Сплю с сыном подруги
Вы любите анальный секс?
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!
Задай вопрос Наталии Власовой
Я приехала в Москву за богатым