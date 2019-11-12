Полицейский спрятал труп студента

Уполномоченный майор полиции Роман Лобанов на своем автомобиле сбил насмерть студента Руслана Попова. Парень отдыхал вместе с товарищами в поселке Овощной Азовского района, после чего в одиночку отправился домой. Добраться до него ему было не суждено.
Следствию удалось установить машину убийцы. Сотрудника МВД тут же задержали. По его словам, после ДТП он загрузил пострадавшего в машину, чтобы доставить в ближайшую больницу, но молодой человек скончался по дороге. Тогда майор спрятал тело в лесополосе рядом с трассой, сообщает НСН.
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