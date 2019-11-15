В Москве нашли гниющие трупы пенсионерки и ее дочери

На северо-востоке Москвы правоохранители нашли тела двух женщин с гнилостными изменениями. Оказалось, что тела пролежали в квартире больше месяца.
По данным РИА ФАН, в полицию обратился мужчина и заявил, что не может связаться сестрой и племянницей. Найденные тела направили в морг на экспертизу,
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