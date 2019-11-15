Последние данные о жуткой бойне в Благовещенске

Появились новые данные о жуткой перестрелке в Благовещенске. Там 19-летний студент убил сокурсника и нанес троим товарищам ранения.

Врачи рассказали, что доставленные после бойни пациенты находятся за чертой опасности для жизни. За ними неустанно наблюдает медицинский персонал. Тем не менее двое все еще находятся в реанимации. Студентов в возрасте 17 лет доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

"Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, в отделении детской политравмы. Второй пациент – в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", – рассказал главный врач медицинского учреждения Руслан Белоус в интервью телеканалу "360". Он отметил, что необходимый спектр обследований проводится в полной мере. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Кроме того, стало известно, где похоронят жертву стрелка. Церемония прощания состоится в его родном селе Среднебелая Амурской области.

"Прощание с Алексеем состоится с 12:00 до 13:00 в ДК села. Туда могут прийти все желающие. Сам Алексей – из села Среднебелая, здесь у него родители, приехал брат, будет его бабушка. Похороны пройдут сразу после прощания", – рассказала в разговоре с корреспондентами телеканала "360" представитель администрации поселения. Женщина добавила, что и хорошо знала студента. Она запомнила его добрым и общительным человеком.

