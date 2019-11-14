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Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео

Фото: www.globallookpress.com
В городе Благовещенске Амурской области произошла страшная трагедия. В Сети опубликовали запись случившегося.
прочитано 128 раз

ЧП случилось около 10:00 по местному времени. Студент колледжа строительства и коммунального хозяйства начал стрелять по своим однокурсникам.

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По предварительным данным, два человека мертвы. Еще трое пострадали. 

Существует несколько версий причин трагедии. Первая – парня удалили из аудитории за опоздание, вторая – между однокурсниками произошел конфликт.

На месте работают оперативные службы. По данным "ТВ Центра", Следственный комитет возбудил уголовное дело.  

14 ноября 2019, 13:57

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