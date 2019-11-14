Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео

ЧП случилось около 10:00 по местному времени. Студент колледжа строительства и коммунального хозяйства начал стрелять по своим однокурсникам.
По предварительным данным, два человека мертвы. Еще трое пострадали.
Существует несколько версий причин трагедии. Первая – парня удалили из аудитории за опоздание, вторая – между однокурсниками произошел конфликт.
На месте работают оперативные службы. По данным "ТВ Центра", Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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