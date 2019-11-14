Последние подробности жуткой стрельбы в Благовещенске

В результате стрельбы погибли два человека: злоумышленник убил сокурсника и покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, молодой человек стрелял из ружья Иж-81, которое было зарегистрировано на него. Юноша опоздал на занятия, получил выговор от преподавателя, а после вернулся с оружием.
Как сообщает Пятый канал, знакомые парня не знают, что могло послужить причиной. Стрелок казался им спокойным дружелюбным человеком, поэтому произошедшее для них стало настоящей трагедией. По словам студентов, 19-летнего злоумышленника никто не обижал.
В то же время, телеканал "360" со ссылкой на РИА отмечает, что вероятной причиной стрельбы мог стать конфликт между студентами. Впрочем, почему он мог возникнуть, пока, не сообщается, однако было ясно, что юноша не хотел случайных жертв. Телеканал "Царьград" подчеркивает, что заряжая ружье в пистолете, молодой человек сказал случайно забредшему туда студенту: "Хочешь жить – выходи в окно". Сокурсник стрелка действительно выпрыгнул со второго этажа и получил травмы.
Кроме того, по сообщению Life, юноша выгнал из аудитории преподавателя. Когда все только набирало оборот, учительница спросила молодого человека, что он делает? Он ей ответил: "Иди отсюда" – и направил ружье в сторону класса. Педагог побежала к охраннику, но тот не мог ничего сделать. Тогда девушка забежала в ближайший магазин и позвонила в экстренные службы.
Прибывший на место наряд полиции открыл огонь по стрелку, добавляет RT. URA отмечает, что на тот момент студент находился на втором этаже здания. Он начал стрельбу по полицейским и те были вынуждены открыть ответный огонь.
На данный момент по факту преступления заведено уголовное дело, дополнили в газете "Вечерняя Москва", а ФАН опубликовал первые кадры с места происшествия. Судя по кадрам, сделанным на месте ЧП, территория колледжа до сих пор оцеплена экстренным службами.
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