Есть жертвы: на востоке Германии неизвестный открыл стрельбу

В среду, 9 октября, неизвестный произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в немецком городе Галле, после чего скрылся. По предварительным данным, погибли два человека.
Как сообщает РИА Новости, ЧП случилось рядом с синагогой. Злоумышленник также бросил гранату на территорию еврейского кладбища. Полиция просит жителей оставаться в домах и избегать района происшествия.
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