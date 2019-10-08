В Москве вор пролез в квартиру ради глотка воды

В Москве вор пролез в квартиру, чтобы просто попить воды. Жителей дома на Панферова потревожил невысокий гражданин в кожаной куртке.

Он начал ломится к семье с третьего этажа. Воришку не пустили. Опечаленный жулик порезал провода, сломал радиатор и вышел из подъезда. После этого он запрыгнул по водосточной трубе на четвертый, сломал окно и оказался дома у пожилой женщины. И тут еще один поворот – преступник просто попросил у нее воды. Освежившись, злоумышленник вышел через дверь и скрылся, передает "телеграм"– канал Mash.