В Екатеринбурге в новостройке рухнул потолок

В подъезде жилого дома на Кишиневской улице в Екатеринбурге обрушился потолок, едва не убив выходившую из лифта женщину. ЧП случилось на 19-м этаже новостройки.
По словам женщины, представители "УЭЖКХ Екатеринбург" в чате призвали жильцов никуда не жаловаться. Однако она все же решила сообщить о происшествии в необходимые инстанции, передает Znak.com.
Директор компании-застройщика Вячеслав Трапезников предположил, что причиной обрушения стало воздействие с технического этажа. Ситуация находится на контроле ТСЖ и управляющей компании.
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