Московскую школу эвакуировали из-за пожара

В среду, 30 октября, школу на Новочеремушкинской улице в Москве экстренно эвакуировали из-за возгорания. Сотрудники учебного заведения самостоятельно перевели детей в соседнее здание до приезда спасателей.
Как сообщает "Вечерняя Москва", площадь пожара составила три квадратных метра. По предварительным данным, возгорание случилось из-за тления утеплителя в подвале. Пострадавших в результате пожара нет.
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