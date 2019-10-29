В Подмосковье вандалы разрушили фонтан

В подмосковных Люберцах неизвестные разрушили одну из главных достопримечательностей города – фонтан, установленный еще в советские времена. Злоумышленники повредили чашу и борта сооружения.
В настоящее время вандалов ищет полиция. В пресс-службе администрации города сообщили, что скоро будет собрана специальная комиссия, которая решит вопрос о восстановлении достопримечательности, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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