В Москве 3 человека скончались во время вечеринки с наркотиками

В одной из московских квартир нашли мертвыми двух мужчин и девушку. По предварительным данным, они скончались от передозировки наркотиками.
Погибшим было от 30 до 32 лет. В ходе экспертизы будет установлена точная причина случившегося. В данный момент проводится расследование, пишет RT.
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