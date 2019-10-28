Умер писатель и бывший советский диссидент Владимир Буковский

Умер бывший советский диссидент Владимир Буковский. По данным телеканала "360", 76-летний писатель скончался в больнице в Кембридже. В последние годы у политического деятеля было слабое здоровье.
Владимир Буковский являлся одним из основателей диссидентского движения в СССР. В советское время больше десяти лет провел в заключении и на принудительном лечении, напоминает "Москва 24".
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