Умер писатель и бывший советский диссидент Владимир Буковский

Умер бывший советский диссидент Владимир Буковский. По данным телеканала "360", 76-летний писатель скончался в больнице в Кембридже. В последние годы у политического деятеля было слабое здоровье.

Владимир Буковский являлся одним из основателей диссидентского движения в СССР. В советское время больше десяти лет провел в заключении и на принудительном лечении, напоминает "Москва 24".