Обнаружен забитый до отвала трупами грузовик

Транспортное средство было припарковано в промзоне города Грейс. Среди погибших оказались 38 взрослых и один подросток. Водителем автомобиля был 25-летний выходец из Северной Ирландии. Молодой человек задержан по подозрению в убийстве.
Точная причина смерти людей пока не установлена. По предварительным данным, пассажиры задохнулись в кузове во время перевозки. Как сообщает "ТВ Центр", грузовик пересек границу 19 октября в порту Холихед в Уэльсе, когда направлялся из Болгарии в Англию. Предположительно, все погибшие были нелегальными мигрантами.
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