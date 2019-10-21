В аэропорту Шереметьево тягач повредил самолет

Тягач повредил стойку шасси самолёта в Шереметьево. Лайнер запускал двигатели, в это время водитель авто поехал и случайно вырвал несколько кабелей
Повреждены шасси и разъем питания. Кроме того, на корпусе с правой стороны образовалась трещина, пишет телеграм-канал Life Shot.
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