В Екатеринбурге посетители банка скрутили вооруженного грабителя

В Екатеринбурге во время вооруженного ограбления банка посетители оказали активное сопротивление налетчику. Мужчина надел маску-чулок, ворвался в здание и, выстрелив в камеру, потребовал выдать деньги из кассы, сообщает "Царьград".
В зале в тот момент было несколько человек. Они начали скручивать нападавшего, но тот пытался отстреливаться. По предварительной информации, один человек погиб. Преступник задержан.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Давайте поиграем!
Почему Америка богаче всех?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Козел
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?
Опротивел секс. Это естественно?
Белла Хадид супер модель,самая крутая с мире ,лицо золотое сечение