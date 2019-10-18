Медведи атаковали жителей Японии и Курил

Два рыбака попали в больницу после того, как на них набросился медведь. ЧП случилось в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды, уточняет "Царьград".
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии – врачи борются за его жизнь. Второй мужчина получил неопасные травмы.
Примечательно, что практически в это же время медведь атаковал людей в японской префектуре Ниигата. От лап дикого зверя пострадали не менее четырех человек.
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