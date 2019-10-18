В Москве начальник отдела МВД задержан за взятку

Глава столичного отдела МВД России по району Дорогомилово и ряд его заместителей задержаны по подозрению в коррупции. Силовики попались на получении 3,5 миллиона рублей. Как сообщает телеканал "360", это только первая часть суммы – полицейские условились на 12 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, МВД организовало служебную проверку. Материалы в отношении задержанных офицеров уже передали следователям. Имена подозреваемых в получении взятки высокопоставленных полицейских пока не разглашаются, добавляет НСН.
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