Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26

Количество людей, пострадавших в результате аварии в Чебоксарах, увеличилось до 26 человек. До этого СМИ сообщали о том, что травмы получили 18 человек.
В среду, 16 октября, на проспекте Трактостроителей в Чебоксарах произошла серьезная авария. Троллейбус врезался в фонарный столб. По предварительной информации, во время поездки у водителя свело ногу, и он потерял управление. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.
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