Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Среда 16 октября
Лента новостей
18:27
В Ижевске пенсионерку обманули на 172 тысячи рублей
18:06
В Подмосковье активистка прилюдно сожгла 50 бургеров
17:26
Трамп выступил против президента-клоуна
17:09
Бегающего от следователей Порошенко настигла расплата
16:48
Влетел в столб: в Чебоксарах в аварии с троллейбусом пострадали 18 человек
16:40
Голая любовница Виторгана показала постельное фото
16:30
Тотьмянина обратилась к россиянам после операции
16:23
В Подмосковье мужчина пожаловался на фекальный ручей возле монастыря
16:19
Киев поймали на обмане после наглого заявления
16:14
Не справился: беспомощный Зеленский объявил об уходе
15:53
Москвичей предупредили о потеплении в выходные
15:53
BMW 320d: давно не виделись
15:49
Жена выгнала Игоря Крутого
15:47
Юбилейная 25-я Неделя Моды в Москве представила программу показов
15:44
21-летняя дочь Пескова неожиданно заговорила о свадьбе
15:27
Зеленского обвинили в попытке устроить новый голодомор
15:20
Наталия Белохвостикова попала в реанимацию
15:12
"Я был под действием таблеток": Пьеха сделал признание о состоянии на съемках шоу
14:55
"Я его очень люблю": Серябкина о неловком разговоре с женой Фадеева
14:54
Хамоватая Собчак обрушилась матом на уважаемого человека
14:51
У любовника Кети Топурии умер ребенок
14:26
Колеблющийся Зеленский крупно подставил Макрона
14:20
"Дети должны болеть": россиян призвали не покупать лекарства от ОРВИ и простуды
13:59
"Разврат!": оголившаяся Пугачева с раздвинутыми ногами шокировала россиян
13:57
Алибасов признался в нанесении ударов экс-любовнице
13:54
Родители продали квартиру Хворостовского ради установки памятника
13:50
Оконфузившегося Зеленского жестко поставили на место
13:47
"Бардак": Лукашенко во всеуслышание заявил об отставке
13:28
Охамевший Зеленский начал ставить нелепые условия Донбассу
13:22
Больше не единая: объявлено о разделе Украины на три государства
13:00
"Просто дико": у Гагариной возникли серьезные проблемы
12:56
Поставили крест: близкие Заворотнюк сделали решительный шаг
12:53
Проклятие российского ТВ: звезда сериала "Солдаты" попалась на "уголовке" вслед за Бочкаревой
12:48
Володин назвал сроки принятия закона о виноделии
12:31
Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 24 октября
12:22
Слишком сексапильны: принятых за проституток россиянок отказались пустить в другую страну
12:14
Волочкова сообщила о свадьбе с народным артистом
12:12
Рухнувшему рублю вынесли смертельный приговор
11:57
Эрдоган планирует посетить Москву в октябре
11:51
Молодая Кравец оказалась копией красавицы-дочери
11:25
"В сознании и улыбается": последние новости о состоянии Заворотнюк
11:14
Россиянам обещают теплый ноябрь
11:12
"Наконец-то!": звезда сериала "Друзья" лишила поклонников дара речи
11:01
Трясущийся от страха Зеленский вызвал отвращение
10:47
Муж год тратил деньги Милявской на красивую любовницу
10:36
Кейт Миддлтон с мужем прокатились на экзотическом транспорте (видео)
10:27
Семья 9 лет ждала в подвале дома конца света
10:17
Раскрыт новый способ содрать с россиян денег за ЖКХ
10:10
Из колонии под Красноярском сбежал осужденный убийца
09:54
В каких городах России самый дешевый хлеб
09:48
Знаменитая певица рассказала о беременности от Макаревича
09:13
Ягудин показал лишившуюся важного органа Тотьмянину в онкоцентре
09:10
Озабоченный мужик заставил сына смотреть порно и схлопотал от жены
08:32
Заворотнюк не захотела лечиться чудо-вакциной Фриске
08:24
"Народ, не сходите с ума": попросившему у россиян денег для Украины Корчевникову крепко вмазали
07:03
"Будет усиливаться": стало известно о раздоре в семье Ларисы Гузеевой
06:35
В прямом эфире сообщили о смерти Владимира Зеленского
04:22
Звезда "Битвы экстрасенсов" объявила войну разоблачителям
02:35
Известный актер пытался прикончить жену
00:17
"Ты лучше, чем твоя сестра!": Анну Бузову вознесли до небес
22:04
"Звать не буду": готовящая поминки вдова Караченцова наплевала на злословящую Гузееву
21:46
"Дайте человеку тишины и покоя!": обсуждающих болезнь Заворотнюк россиян пристыдили
21:35
"Чужой успех режет глаза": известная певица отреагировала на слухи об изменах мужа Брежневой
21:23
Россияне поддержали инициативу "ЕР" о запрете "наливаек" в жилых домах
21:20
Легендарная Неделя моды в Москве пройдет в новом формате
21:04
На Украине внезапно заявили о продолжении войны в Донбассе
20:17
"Скоро меня не будет...": предполагаемый сын Цискаридзе сделал громкое заявление
19:56
Россияне назвали самые скучные профессии
19:49
Овечкин блеснул талантом перед сыном
19:36
"Легкость и свобода": бывшая жена Краско обнажила душу
19:11
"Рожает!": невеста Тимати окончательно запутала народ
19:07
Сделал вид, что незнаком: Виторган с молодой зазнобой случайно столкнулся с Собчак
19:02
Привязали к столбу: в Архангельске местные жители отомстили грабителю
18:56
Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
18:50
"И как вы ее еще не съели?": Кудрявцева показала маленькую дочь
18:44
Покинувший Украину Порошенко упал на колени перед Западом
18:42
"Просто прелесть": Нюша показала идеальную фигуру родившей женщины
18:31
Видео с травести-двойником Толкуновой шокировало семью артистки
18:30
Один погиб, семеро пострадали: в Петербурге произошла авария с микроавтобусом
17:54
Найдена женщина с идеальной внешностью
17:51
Стало известно о планах многодетной Порошиной родить еще
17:49
Предполагаемый сын Цискаридзе втянул Малахова в грязный гей-скандал
17:45
"Вспышка гражданской войны": Зеленскому предсказали страшную участь
17:21
Под Петербургом мужчина зарубил брата топором
17:11
Зеленский прилюдно опозорился из-за нелепого вида (фото)
17:01
Миддлтон бросила детей и укатила за границу
17:01
"Мне непонятна позиция": Пригожин разнес молчавших родственников Заворотнюк
16:43
В торговом центре Ижевска пострадал ребенок
16:37
Седокова порадовала мужчин роскошным бюстом (видео)
16:31
Беспорядки в Киеве: офис Зеленского взяли в осаду
16:13
Синоптики предупредили москвичей об аномальном скачке давления
15:57
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
15:55
Новое расследование дела о крушении MH17 вызвало истерику на Украине
15:40
Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
15:39
Вдова Кобзона проигнорировала похороны близкого друга
15:29
В Подмосковье экстренно эвакуировали школу из-за угрозы взрыва
15:14
"Коля, дорогой": Жасмин призналась в чувствах Баскову
15:02
Безграмотную Маркл затерроризировали из-за нелепого промаха
15:01
Чей он союзник? Антироссийская выходка Лукашенко вызвала омерзение
14:54
Появились подробности обрушения дома в Приморье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Mercedes-Benz Fashion Week. Online
Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
"И как вы ее еще не съели?": Кудрявцева показала маленькую дочь
"Было спланировано": заподозренную в беременности Проскурякову вывели на чистую воду
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
На Украине заявили об остановке расследования дела против Порошенко
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

прочитано 316 раз

Менеджер популярной немецкой метал-группы Rammstein Анар Рейбанд подрался с охранником в Санкт-Петербурге. Конфликт разразился после того, как он попытался провести друзей в обход турникета, передает РИА Новости.

По словам менеджера, накануне вместе с коллегами он выходил с корабля после съемок клипа. Охранников рядом не было, и он самостоятельно убрал цепочку, которая закрывала вход. Внезапно перед ним возник охранник и стал кричать. Рейбанд разозлился и ударил мужчину, после чего между ними произошла потасовка, сообщает ИА "Невские новости".

Автор: 16 октября 2019, 17:37

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Колеблющийся Зеленский крупно подставил Макрона
Оконфузившегося Зеленского жестко поставили на место
"Бардак": Лукашенко во всеуслышание заявил об отставке
Охамевший Зеленский начал ставить нелепые условия Донбассу

Шоу-бизнес

Голая любовница Виторгана показала постельное фото
Тотьмянина обратилась к россиянам после операции
Жена выгнала Игоря Крутого
"Я был под действием таблеток": Пьеха сделал признание о состоянии на съемках шоу

Проишествия

Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского
В Сети появилось видео встречи студентки с акулой-людоедом
Мощный тайфун унес десятки жизней (видео)

Lifestyle

Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

"В сознании и улыбается": последние новости о состоянии Заворотнюк

Что стало известно об актрисе
Шоу-бизнес

"Народ, не сходите с ума": попросившему у россиян денег для Украины Корчевникову крепко вмазали

Ведущий побывал в Незалежной
Шоу-бизнес

Заворотнюк не захотела лечиться чудо-вакциной Фриске

Актриса отказалась ехать в Америку
Шоу-бизнес

Муж год тратил деньги Милявской на красивую любовницу

Вскрылись подробности некрасивой истории

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Овечкин блеснул талантом перед сыном
Туктамышева взвалила на свои плечи непосильную ношу
Нурмагомедов о долгожданном поединке со скандальным бойцом: Мы должны подраться
Сколько стоит Мария Шарапова

Регионы

"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru