Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер популярной немецкой метал-группы Rammstein Анар Рейбанд подрался с охранником в Санкт-Петербурге. Конфликт разразился после того, как он попытался провести друзей в обход турникета, передает РИА Новости.
По словам менеджера, накануне вместе с коллегами он выходил с корабля после съемок клипа. Охранников рядом не было, и он самостоятельно убрал цепочку, которая закрывала вход. Внезапно перед ним возник охранник и стал кричать. Рейбанд разозлился и ударил мужчину, после чего между ними произошла потасовка, сообщает ИА "Невские новости".
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