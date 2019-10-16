В Москве пенсионерка убила мужа ножом

В Москве правоохранители задержали пенсионерку, которая подозревается в убийстве своего мужа. Сначала предполагалось, что смерть мужчины не носила криминальный характер.
По данным НСН, 60-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила в квартире на востоке столицы труп супруга. Однако в ходе проверки выяснилось, что пенсионерка сама нанесла ему ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел