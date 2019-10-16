Летевший в Москву Airbus совершил экстренную посадку

Самолет Airbus 320, выполнявший рейс Дели - Москва, совершил экстренную посадку в Ташкенте. Причиной нештатной ситуации стало ухудшения состояния одного из пассажиров.
Решается вопрос о госпитализации гражданина, пишет сайт "Комсомольская правда". В ближайшие время лайнер вылетит в Москву.
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