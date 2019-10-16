На северо-востоке Москвы при пожаре погиб человек

В столичном районе Отрадное при пожаре в квартире погиб человек. ЧП случилось на улице Мусоргского.
По данным издания "Москва 24", возгорание уже ликвидировано. Ранее в Подольске из-за вспыхнувшего в квартире огня эвакуировали жильцов многоэтажки.
В столичном районе Отрадное при пожаре в квартире погиб человек. ЧП случилось на улице Мусоргского.
По данным издания "Москва 24", возгорание уже ликвидировано. Ранее в Подольске из-за вспыхнувшего в квартире огня эвакуировали жильцов многоэтажки.
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