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Происшествия

На северо-востоке Москвы при пожаре погиб человек

прочитано 297 раз

В столичном районе Отрадное при пожаре в квартире погиб человек. ЧП случилось на улице Мусоргского.

По данным издания "Москва 24", возгорание уже ликвидировано. Ранее в Подольске из-за вспыхнувшего в квартире огня эвакуировали жильцов многоэтажки.

16 октября 2019, 09:22

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