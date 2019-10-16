На известную украинскую актрису напали цыгане

На украинскую актрису Руслану Писанку напали цыгане на вокзале в Киеве. По словам артистки, злоумышленники преследовали ее.
"Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной пять человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту", – цитирует Писанку Life. Сообщается, что актриса разбила локоть, порвала пуховик, но происшествие в целом закончилось благополучно. Примечательно, что у грабителей не получилось закончить начатое. Цыган "отчитал" муж артистки.
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