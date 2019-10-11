На танкере в Красном море прогремел мощный взрыв

В пятницу, 11 октября, на иранском танкере в Красном море произошел взрыв. Это случилось недалеко от портового города Джидда в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.
Были повреждены два резервуара, где хранится нефть, произошла утечка топлива в море. Члены экипажа не пострадали, передает телеканал "360".
Иранские правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной взрыва стал ракетный удар.
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