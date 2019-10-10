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В Москве полицейские утащили с дороги женщину без трусов

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В Москве сотрудникам ГИБДД пришлось выполнять неблагодарную работу. Полицейские утащили с проезжей части лежащую на земле женщину без трусов на пешеходную зону.

По данным телеграм-канала "112", она мешала проезду автомобилей. Решать вопрос пришлось сотрудникам ГИБДД. То ли в отместку, то ли в знак благодарности женщина раздвинула перед инспекторами ноги. При этом она сказала: "Мне 52 года, я что похожа на человека, который пришел сюда без штанов? Я их тут сняла".

10 октября 2019, 16:13

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