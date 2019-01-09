Взрыв в Магнитогорске Новый год 2019 Форум Новости "Дома-2" Гороскоп

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Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь

Фото: www.globallookpress.com
Инцидент произошел в цирке на проспекте Вернадского. О случившемся в своем Instagram рассказал директор учреждения Эдгард Запашный. 
прочитано 243 раза

Акробат Артем Лохматов упал с лошади на выступлении. Мужчина получил травмы лица. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Запашный пояснил, что Лохматов — профессионал с многолетним стажем, однако от чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. "Жокей, джигит, акробат, жонглер. Уже много лет работает в Большом Московском цирке вместе со своей супругой Татьяной Петровой!" – написал директор цирка. 

Автор: Валерия Нарская9 января 2019, 09:10
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Запашный целуется со львом

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