Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь
Акробат Артем Лохматов упал с лошади на выступлении. Мужчина получил травмы лица. В настоящее время он чувствует себя хорошо. Запашный пояснил, что Лохматов — профессионал с многолетним стажем, однако от чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. "Жокей, джигит, акробат, жонглер. Уже много лет работает в Большом Московском цирке вместе со своей супругой Татьяной Петровой!" – написал директор цирка.
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