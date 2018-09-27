В московском метро неадекватный мужчина набросился на полицейского

Мужчина в неадекватном состоянии набросился на сотрудника полиции на станции "Александровский сад" в столичной подземке. Это уже второй случай нападения на сотрудника правоохранительных органов за месяц.
В данный момент злоумышленника задержали. На место ЧП следует подкрепление, передает сайт "Комсомольская правда". Насколько серьезно пострадал полицейский, не уточняется.
Юморист старается не поддаваться хандре
Очень личное интервью популярной певицы
Прославленная фигуристка поделилась важной информацией
Артиста оградили от всего и вся