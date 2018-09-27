Прохожего три раза пырнули ножом возле площади трех вокзалов в Москве

На Комсомольской площади в Москве, где расположены Ярославский, Казанский и Ленинградский вокзалы, злоумышленник трижды пырнул ножом прохожего, передает телеканал "360". Сообщается, что сперва нападавший потребовал у мужчины денег, а получив отказ, пустил в ход холодное оружие. Мужчине удалось убежать и обратиться за помощью к другим прохожим. Они вызвали полицию и скорую, а также оказали раненому первую помощь. На месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Актриса сообщила о важной дате
Телеведущая открыто рассказала о личной жизни
Женщина призналась в своих чувствах
Поэт в ужасе от вакханалии