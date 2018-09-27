Хитрая одесситка устроилась в банк и тут же ограбила его

По объявлению о поиске новых сотрудников в один из банков Одессы устроилась работать 24-летняя девушка. Позже выяснилось, что для звонка перед собеседованием она использовала новую сим-карту, а на месте представилась чужим именем.

Однако тогда эти факты были неизвестны и дама успешно прошла все испытания. На следующий день она приступила к стажировке в качестве кассира, а спустя четыре дня ей доверили работать одной, без наблюдения коллег. В этот момент она похитила 100 тысяч гривен (почти 234 тысячи рублей) и скрылась с места работы, передает телеканал 360.

Методы конспирации, однако, девушке не помогли и полиция ее задержала. Оказалось, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Одесситка рассказала, что похищенные деньги она потратила на покупку гаджетов и возвращение долгов.