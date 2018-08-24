Очевидцы рассказали о пожаре в здании ЦБ

В telegram-канале Varlamov News появилось сообщение со ссылкой на очевидцев о том, что в здании Центробанка в Москве произошел пожар. В качестве доказательства к сообщению была приложена фотография, на которой видна пожарная машина, а в одном из окон дома виден огонь. По информации telegram-канала 112, пожару был присвоен второй уровень сложности.