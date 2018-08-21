В Испании поезд с пассажирами столкнулся с грузовиком

В провинции Малага на юге Испании пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, передает RT. Поезду после столкновения удалось не сойти с рельсов. В результате пострадали пятеро человек, двое из которых были в грузовике. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Власти ищут способ доставить поврежденный состав до ближайшей станции.