Пилот погиб: разбился истребитель МиГ-29

В районе города Пасленк в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши потерпел крушение истребитель МиГ-29, говорится в сообщении Министерства национальной обороны страны. Обломки военной машины были найдены примерно в 500 метрах от жилых зданий. Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакувко в 18 километрах от города Мальборк, передает RT. Он погиб. По факту произошедшего проводится расследование.
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