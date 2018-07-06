В Японии казнили лидера сектантов-террористов

В Японии был приведен в исполнение смертный приговор в отношении руководителя запрещенной в России террористической группировки "Аум Синрике" Тидзуо Мацумото, известного под именем Секо Асахара, передает телеканал "360". Вместе с ним были казнены военный министр секты Киехидэ Хаякаву, отвечавшего за создание отравляющих газов члена группировки Томомаса Накакаву и еще четырех связанных с атаками человек.
Напомним, в 1990-е годы члены религиозной секты распыляли отравляющий газ зарин в японских городах. От деятельности сектантов-террористов пострадали несколько тысяч человек, десятки погибли. Часть руководителей "Аум Синрике" задержали еще в 1995 году, некоторым же удавалось долго скрываться. Поймать их всех и осудить удалось в 2012 году, а в исполнение приговор был приведен только сейчас.
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