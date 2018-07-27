Раненый капитан в центре Москвы спас девушку от резни

Нападение в центре Москвы произошло в тот момент, когда девушка-полицейский позвала на подмогу своего начальника. Он невольно принял удар на себя.



В Москве в результате нападения серьезно пострадал сотрудник полиции, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел возле дома по улице 1-я Брестская, д. 33. Злоумышленник ударил капитана полиции семь раз ножом и убежал. Пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу. В городе введен план "Сирена".



Ранены преступников капитан полиции Сергей Некрасов, прибыл на место происшествия в центре Москвы у посольства Словакии по просьбе сослуживицы, сообщает телеграм-канал "112". Молодая сотрудница подразделения по охране дипмиссий находилась на своем на посту у здания дипмиссии. Рядом с ней ходил молодой человек, заглядывал в окно и постоянно кому-то звонил.

Сотруднице это показалось странным. Поэтому позвонила командиру взвода Некрасову. Он был на месте уже через две минуты. Спросить что-либо у парня он не успел – тот атаковал его ножом, нанеся семь ранений. Преступник в итоге скрылся, а пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу. В городе введен план "Сирена".