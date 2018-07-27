Полицейского в центре Москвы изрезали ножом (видео)

Мужчина по неизвестной причине напал на капитана полиции. Сотрудник правоохранительных органов госпитализирован.



В Москве в результате нападения серьезно пострадал сотрудник полиции, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел возле дома по улице 1-я Брестская, д. 33. Злоумышленник ударил капитана полиции семь раз ножом и убежал. Пострадавший госпитализирован в Боткинскую больницу. В городе введен план "Сирена".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!





