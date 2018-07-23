Знаменитого футболиста зарезали в уличной драке

В Аргентине убили известного футболиста Факундо Эспиндолу. Вратарь клуба "Альмагро" получил ножевое ранение в грудь в ходе уличной драки и скончался.

Полиция проводит расследование. Правоохранители считают, что нападение совершил футболист Науэль Овьедо из клуба "Сан-Тельмо". Предполагаемый злоумышленник был арестован, сообщает местное издание Infobae.