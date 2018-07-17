В Москве погиб известный музыкант

Основатель
Weird Radio, диджей и журналист Тагир Вагапов погиб в Москве. "В день
юбилея "Трансильвании" трагически погиб старый товарищ, проработавший несколько
лет с нами на Тверской, дом 6 и знавший лучше всех в Москве альтернативную
музыку, – Тагир Вагапов", – написал в Facebook основатель музыкального магазина
"Трансильвания" Борис Симонов.
Погибшему был 31 год. Как стало известно, он пропал 13 июля. Через два дня его друзей вызвали на опознание. Причина смерти неизвестна.
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