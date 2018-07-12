Стеснительная медсестра убивала пациентов в чужие смены

Японская
полиция задержала медсестру, которая убивала пациентов в чужие смены, так как
не хотела общаться с их расстроенными родственниками, сообщает сайт "Комсомольская правда". Девушка вводила смертельно больным инъекции, и те
умирали спустя время – на дежурстве ее коллег.
На допросе в полиции медсестра рассказала, что в течение двух месяцев в 2016 году вводила антисептический раствор больным, смерть которых якобы "выпадала" на ее смену. Мотивом она назвала дискомфорт при общении со скорбящими родственниками погибших.
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