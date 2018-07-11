Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

25-летний Аарон Армстронг так и не смог пережить смерть любимой – экс-"Мисс Великобритания" Софи Градон. Молодой человек свел счеты с жизнью.

Парня нашли мертвым всего через несколько недель после того, как его любимая, звезда британского реалити-шоу "Остров любви", покончила с собой. Тело Аарона обнаружили в доме у его родителей в Нортамберленде.

Правоохранители рассказали, что смерть молодого Армстронга не была насильственной. Основной версией гибели молодого человека является самоубийство, передает The Sun.

Незадолго до того, как расстаться с жизнью, парень написал на своей страничке в Instagram душераздирающий пост, посвященный Софи Градон.

Публикация от Aaron Armstrong (@aarona619) 9 Июл 2018 в 5:59 PDT

"Софи, ни минуты не проходит, чтобы твоя великолепная улыбка не возникла в моей голове. Каждый день, что мы провели вместе, был настолько потрясающим, что мне необходимо вернуть время назад", – написал он. Отметим, парень почти каждый день после трагической гибели его девушки писал, как он скучает по ней.

Публикация от Aaron Armstrong (@aarona619) 3 Июл 2018 в 9:32 PDT

Напомним, 32-летняя экс-"Мисс Великобритания" скончалась 20 июня в своем доме. По официальным данным, Софи сильно страдала от депрессии.

Публикация от Aaron Armstrong (@aarona619) 5 Июл 2018 в 5:39 PDT

Свой титул девушка завоевала в 2009 году. В последующие годы Градон принимала участие в популярных телевизионных проектах.