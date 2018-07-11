Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой
Парня нашли мертвым всего через несколько недель после того, как его любимая, звезда британского реалити-шоу "Остров любви", покончила с собой. Тело Аарона обнаружили в доме у его родителей в Нортамберленде.
Правоохранители рассказали, что смерть молодого Армстронга не была насильственной. Основной версией гибели молодого человека является самоубийство, передает The Sun.
Незадолго до того, как расстаться с жизнью, парень написал на своей страничке в Instagram душераздирающий пост, посвященный Софи Градон.
"Софи, ни минуты не проходит, чтобы твоя великолепная улыбка не возникла в моей голове. Каждый день, что мы провели вместе, был настолько потрясающим, что мне необходимо вернуть время назад", – написал он. Отметим, парень почти каждый день после трагической гибели его девушки писал, как он скучает по ней.
Напомним, 32-летняя экс-"Мисс Великобритания" скончалась 20 июня в своем доме. По официальным данным, Софи сильно страдала от депрессии.
Свой титул девушка завоевала в 2009 году. В последующие годы Градон принимала участие в популярных телевизионных проектах.
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