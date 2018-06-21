Королеву красоты нашли мертвой в собственном доме
Трагическое известие подтвердили родные, друзья и возлюбленный девушки Аарон Армстронг. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются полицейские, которые запретили разглашать какие-либо подробности, передает Independent.
Бойфренд Софи написал в соцсети после ее гибели трогательное послание в память о ней. "Я никогда не забуду эту улыбку. Я люблю тебя так сильно, как ты любила мир, - вечно и всегда", – сообщил Аарон.
Софи Градон завоевала титул "Мисс Ньюкасл" в 2008 году. В 2009-м она получила корону в конкурсе "Мисс Великобритания". После этого девушку стали привлекать сниматься в рекламе нижнего белья, ее карьера пошла вверх.
Известна Софи и своим участием в реалити-шоу "Остров любви" в 2016 году. Правда, там девушка влипла в секс-скандал. Ее застукали во время интимной близости с моделью Кейти Салмон.
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