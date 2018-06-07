В Москве насильник напал на трех женщин за ночь

В Москве задержали молодого человека, который в ночь на 5 июня пытался изнасиловать трех девушек на западе столицы, сообщает Life.ru. Каждый раз злоумышленник наталкивался на яростное сопротивление, и осуществить задуманное ему не удалось. У одной из девушек он отобрал телефон. Теперь 23-летний задержанный обвиняется в покушении на изнасилование и грабеже.
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