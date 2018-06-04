Подросток посадил неисправный самолет на оживленное шоссе

Недалеко от города Торонто в Канаде случилось необычное происшествие. Легкомоторный самолет совершил посадку на оживленное шоссе, передает НСН.

Воздушное судно оказалось неисправно. За штурвалом сидел 17-летний подросток: именно он принял решение посадить самолет на автостраду. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает Mkset.