Подросток посадил неисправный самолет на оживленное шоссе

Недалеко от города Торонто в Канаде случилось необычное происшествие. Легкомоторный самолет совершил посадку на оживленное шоссе, передает НСН.
Воздушное судно оказалось неисправно. За штурвалом сидел 17-летний подросток: именно он принял решение посадить самолет на автостраду. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает Mkset.
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