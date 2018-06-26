На северо-западе Москвы загорелся супермаркет

На северо-западе Москвы загорелось здание, в котором располагаются супермаркет и несколько офисов. Огонь вспыхнул на втором этаже. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, передает сетевое издание m24.ru.
Из-за ЧП из продуктового магазина эвакуировали посетителей и персонал. Спасателям удалось оперативно потушить пожар. В результате инцидента никто не пострадал.
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