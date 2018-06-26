Умер известный советский актер

В Узбекистане скончался Хусан Шарипов. Актеру было 80 лет, передает "Газета.ru". Причина смерти не называется.
Похоронят артиста 26 июня. Молитва пройдет в Соборной мечети шейха Зайниддина в старогородской части Ташкента.
Шарипов снялся в нескольких десятках фильмов, самые известные из них – "Я хочу", "Опаленные Кандагаром", "Уходя, остаются", "Тайное путешествие эмира". Последней работой Шарипова стали съемки в комедийном сериале "Трясогузка".
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