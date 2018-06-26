В результате стрельбы у школы погибли два человека

В японском городе Тояма злоумышленник устроил стрельбу около местной школы, передает РИА ФАН. Сообщается, что сперва он зашел в полицейский участок, где ранил одного из сотрудников правоохранительных органов и отобрал у него пистолет. Убегая от коллег пострадавшего, он подбежал к школе, где выстрелил в охранника.
Преступника задержали – он находится без сознания в больнице. Его личность пока не установлена. Раненые полицейский и охранник скончались.
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