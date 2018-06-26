Поезд со школьниками сошел с рельсов

Утром 26 июня на участке железной дороги между городами Санкт-Пельтен и Мариацелль в Австрии с рельсов сошли два вагона поезда, передает "Газета.ru". Сообщается, что в составе находились 80 человек, среди них – много школьников.
По предварительным данным, три человека серьезно пострадали, еще 27 получили легкие повреждения. Информации о причинах ЧП пока не поступало.
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